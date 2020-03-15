Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesine 60 kilometre mesafede Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 20.27’de Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi.
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