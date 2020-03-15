Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem

15 Mart 2020 Pazar, 21:03

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 20.27’de Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi.