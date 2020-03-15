Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesine 60 kilometre mesafede Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
15 Mart 2020 Pazar, 21:03

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre saat 20.27’de Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi.


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