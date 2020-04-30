AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Özgür Özel'i hedef aldı

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:33

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin sonu geliyor" açıklamalarına yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yok. Eski Türkiye yok, bunu bilesiniz" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Özhaseki, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısını hazmedemeyip halkın özgür iradesiyle seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı'na ve şerefiyle namusuyla görevini yapan devlet memurlarına tehditler yağdıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da Aziz Milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz. Ayrıca şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz."



