AKP Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır'
AKP Sözcüsü Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin "Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP milletvekilleri arasında kavga yaşandı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Oturumda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşma yaptı. AKP milletvekilleri, konuşma sırasında Meclis'te düzenlediği basın toplantısındaki sözleri üzerinden Özkoç'a tepki gösterdi.
AKP Sözcüsü Çelik, Meclis'te gerçekleşen yumruklu kavgaya ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, "Cumhurbaşkanımıza saldırmaları zihniyetlerinin bir yansımasıdır. Milletle kavgalarınızı Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştıklarını görüyoruz. CHP yönetimi, Türkiye'nin meşru kurumlarına yönelik bir saldırı içerisinde" dedi.
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