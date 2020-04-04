Alaşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 22:40

Türkiye küresel bir biçimde devam eden korona virüsle mücadele ederken, Alaşehir belediyesi de hükümetin almış olduğu önlemleri birer birer uygulayıp, belediye olarak kendi almış olduğu önlemleri de aralıksız olarak uyguluyor. Korona virüs salgınına karşı, Alaşehir’in girişleri kontrol altına alındı, şehre giren araçlar dezenfekte ediliyor, araç sürücülerinin ateşleri ölçülüyor, sağlık çalışanlarına siperlik dağıtıldı, Pazar yerlerine dezenfekte bidonları koyarak, insanların ellerini sabunlamalarını sağladı, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ekip kurdu. Çalışmalarına ara v ermeden her gün yenisini ekleyen Alaşehir belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, korona virüs salgını nedeniyle ihmal edilmiş olabileceklerini düşündüğü sokak hayvanlarına yardım elini de uzattı.

Korona salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi işyerlerinin kapanması, vatandaşlarında sokağa çıkmaları kısıtlanınca, aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan, Alaşehir belediyesi sokak hayvanları için, belediye elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından mama ve suluk yaptı. Mama ve sulukları park, bahçe ve açık alanlara bıraktı. İlk etapta 24 adet mama ve suluk bırakıldı. Suluk ve mamalıklar periyodik olarak, kontrol edilerek, mama ve suları doldurulacak.

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sevgili Alaşehirli hemşehrilerim, bu gün hafta sonu. Bildiğiniz gibi kapanan iş yerlerimiz, lokantalar , lokantalarımız var restoranlar kapalı. İşyerlerinin kapalı olması ve yiyecek bazı işyerlerinin kapalı, halkımızın da evde kalmasından dolayı, sokak hayvanlarımız gıda kaynaklarına ulaşımda zorluk çekiyorlar. Onların da gıdaya kolay ulaşabilmesi için belirli yerlere mamaları koyabileceğimiz kaplar yaptık. Elimizde bulunan atıl su borularını değerlendirerek, onlara mama kapları, su kapları yaptık. İlk etapta 24 tane bırakacağız. Bunların devamı da gelecek. otomatik Sulukları da koyacağız, artık sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlamış olacağız. Periyodik olarak mamalarını ve sularını koyacağız. Veteriner arkadaşlarımız, personellerimiz ile beraber bakımlarının, onarımlarını dönüşümlü olarak kontrol edecekler. Gıda takviyeleri ve su takviye yapacaklar. Sokak hayvanlarımızda artık kolaylıkla gıdaya ulaşabilecekler.