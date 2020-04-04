Alaşehir'de sokak hayvanları unutulmadı

Alaşehir Belediyesi dünya çapında salgın olan ve ülkemizde de hızla yayılan korona virüs önlemlerini ardı ardına alarak, Alaşehir’de kontrolsüz bir alan bırakmazken, soka hayvanlarını da unutmadı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, uygulamalara atılarak, sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
04 Nisan 2020 Cumartesi, 22:40

Türkiye küresel bir biçimde devam eden korona virüsle mücadele ederken, Alaşehir belediyesi de hükümetin almış olduğu önlemleri birer birer uygulayıp, belediye olarak kendi almış olduğu önlemleri de aralıksız olarak uyguluyor. Korona virüs salgınına karşı, Alaşehir’in girişleri kontrol altına alındı, şehre giren araçlar dezenfekte ediliyor, araç sürücülerinin ateşleri ölçülüyor, sağlık çalışanlarına siperlik dağıtıldı, Pazar yerlerine dezenfekte bidonları koyarak, insanların ellerini sabunlamalarını sağladı, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ekip kurdu. Çalışmalarına ara v ermeden her gün yenisini ekleyen Alaşehir belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, korona virüs salgını nedeniyle ihmal edilmiş olabileceklerini düşündüğü sokak hayvanlarına yardım elini de uzattı. 

Korona salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi işyerlerinin kapanması, vatandaşlarında sokağa çıkmaları kısıtlanınca, aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan, Alaşehir belediyesi sokak hayvanları için, belediye elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından mama  ve suluk yaptı. Mama ve sulukları  park, bahçe ve açık alanlara bıraktı. İlk etapta 24 adet mama ve  suluk bırakıldı. Suluk ve mamalıklar  periyodik olarak, kontrol edilerek, mama  ve suları doldurulacak.  

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sevgili  Alaşehirli hemşehrilerim, bu gün  hafta sonu. Bildiğiniz gibi kapanan iş yerlerimiz,  lokantalar ,  lokantalarımız var restoranlar kapalı. İşyerlerinin  kapalı olması ve  yiyecek bazı işyerlerinin kapalı,  halkımızın da evde kalmasından dolayı,  sokak hayvanlarımız  gıda  kaynaklarına  ulaşımda zorluk çekiyorlar.  Onların da gıdaya kolay ulaşabilmesi için belirli yerlere mamaları koyabileceğimiz kaplar yaptık. Elimizde bulunan  atıl su borularını  değerlendirerek,  onlara mama kapları, su kapları  yaptık.  İlk etapta  24 tane bırakacağız.  Bunların devamı da gelecek.  otomatik Sulukları da koyacağız,  artık sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlamış olacağız. Periyodik olarak mamalarını ve sularını koyacağız. Veteriner arkadaşlarımız, personellerimiz  ile  beraber bakımlarının, onarımlarını  dönüşümlü olarak kontrol edecekler.  Gıda takviyeleri ve  su takviye yapacaklar.  Sokak hayvanlarımızda artık  kolaylıkla  gıdaya ulaşabilecekler. 


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