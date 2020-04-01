Albayrak'tan ücretli öğretmen açıklaması

01 Nisan 2020 Çarşamba, 17:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle:

- Bizleri izleyen çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor.

- Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik.

- Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik. Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz.

-Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı.

-(Kovid-19) Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz