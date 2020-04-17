Almanya Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınını kontrol altına aldık
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi.
DW Türkçe'de yer alan habere göre; Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Spahn, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.
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