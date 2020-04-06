Almanya’dan ABD’ye ‘modern korsanlık’ suçlaması

Almanya'nın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyması üzerine Alman makamları ABD'yi sert bir dille eleştirdi

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2020 Pazartesi, 11:20

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, Koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi.

Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek, "ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir" dedi.

'ORTAKLARINIZA BÖYLE DAVRANAMAZSINIZ'

Euronews'in haberine göre, federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, "Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile vahşi Batı yöntemleri uygulanmamalıdır" diye konuştu.

Alman medyası, maskelerin Berlin eyaletince, ABD'li firmadan satın alındığını ancak Çin'de üretildiklerini yazdı.

Haberlerde eyalet yönetiminin ödediği paranın iade edildiği belirtildi.


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