Altay'ın Süper Lig hayali

06 Nisan 2020 Pazartesi, 11:21

TFF 1’inci Lig ekibi Altay’ın sportif direktörü Murat Uluç, futbolcu olarak iki kupa kaldırdığı siyah beyazlı kulüpte Süper Lig heyecanını da yaşamak istediğini söyledi.

Altyapısında forma giydiği Altay'da 2016-17 sezonunda 3’üncü Lig'de, bir sonraki sezon ise 2’nci Lig'de kazanılan şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan eski santrfor, şimdiki hedefinin kulüp çatısı altında Süper Lig'de sportif direktörlük yapmak olduğunu belirtti. İzmir ekibinde geçen sezon 1’inci Lig'de jübile yaptıktan sonra önce yardımcı antrenörlük, şimdi de sportif direktörlük görevini üstlenen Murat Uluç, "Altay'da Süper Lig apoletli bir sportif direktör unvanı kazanmak istiyorum" dedi.

İzmir temsilcisini TFF 3’üncü Lig'den TFF 1’inci Lig'e taşıdıkları eski günleri özlediğini ifade eden sportif direktör Murat Uluç, "Gümüşhane ile oynadığımız şampiyonluk maçında attığım gol unutulmazlar arasında. Kafa gollerim nadirdir ama o maçta kafayla golümü attım. Kütahyaspor'a uzatmalarda attığım gol ve Sakaryaspor'a attığım golü de unutamam" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getiren Uluç, "İyi bir ekibimiz var. Güzel bir hava yakalamıştık. Ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon sonunda Süper Lig'e de çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.