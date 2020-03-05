Altunya, ‘Köy Enstitüsü Sistemi’ni imzalayacak

05 Mart 2020 Perşembe, 14:36

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen 14. Ankara Kitap Fuarı’nda, yazarların okurlarıyla buluşma noktası olan Cumhuriyet Kitapları Standı’nda, imza günleri devam ediyor. Standda, yarın da eğitim bilimci Dr. Altunya, “Cumhuriyetin sabah güneşi” olarak nitelendirilen ve “Köy Öğretmen Okulu” adıyla ilk kez 1937’de açılan “Köy Enstitüleri’ni anlattığı, “Köy Enstitüsü Sistemi” adlı kitabını saat 14.00’te imzalayacak. Altunya, kitabında, “Cumhuriyetin sabah güneşi” olarak nitelendirilen Köy Enstitülerinin 1937’de “Köy Öğretmen Okulu” adıyla başlayan eğitim seferberliğinin, “Köy Enstitüleri”ne uzanan öyküsünü konu ediyor. Kitabında, Köy Enstitüleri ile hedeflenenin, “yıllarca ezilmiş köy insanının, bilimin mürşitliğinde yazgısını değiştirme mücadelesi” olduğuna dikkat çeken Altunya, Köy Enstitülerinin eğitim sisteminin “özgün ve ulusallığının” da altını çiziyor. “Köy Enstitüsü Sistemi” adlı kitap, bir incelemenin yanı sıra, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1930’larda başlattığı eğitim seferberliğinin amaç, görev ve gerekçelerine de ışık tutuyor.

