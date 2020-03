Amerikalı sinemacı Stuart Gordon öldü

25 Mart 2020 Çarşamba, 21:05

Kült korku filmi “Re-Animator”ın yönetmeni olarak ünlenen Amerikalı sinemacı Stuart Gordon 72 yaşında hayata veda etti. Gordon’ın eşi Carolyn Purdy-Gordon yönetmenin öldüğü haberini doğrularken neden öldüğüne dair bir açıklama yapmadı.

30 yılı aşkın kariyeri boyunca özellikle gotik korku romanları yazarı H.P. Lovecraft ve Edgar Allen Poe’nun eserlerini sinemaya uyarlayan Stuart Gordon en çok 1985 tarihli kan deryası filmi “Re-Animator” ile ünlenmişti. “From Beyond”, “The Pit and the Pendulum”, “Space Truckers” gibi filmleri yöneten ve “Honey I Shrunk The Kids” serisinin ortak yapımcılığını üstlenen Stuart Gordon 2005 tarihli “Edmond” ve 2007 tarihli “Stuck” gibi filmlerle kariyerinin son yıllarında dikkat çeken işlere imza atmıştı.







Stuart 1985’te Rolling Stone dergisine verdiği bir söyleşide “Klişeleri kırmak ve insanları uyandırmak isteyen bir tarafım var” demiş ve eklemişti: “Bunu eğlenceli buluyorum. Bence sanatın bir amacı da bu. Yani her şeyi daha önce görmediğiniz bir tarafıyla size sunmak.”