Angelina Jolie, koronavirüs ile mücadele için 1 milyon dolar bağışladı
Dünyaca ünlü isimler koronavirüs ile mücadele kapsamında, yardım derneklerine bağış yapmaya devam ederken, bu isimlere Angelina Jolie de eklendi. Jolie, bir yardım derneğine 1 milyon dolar bağışladı.
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için tedavi araştırmaları tüm hazıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Dünyaca ünlü isimler de bu kampanyalara destek oluyor.
Oyuncu Angelina Jolie de koronavirüs kapsamında bağış yapan isimlerden biri. Oyuncu, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan No Kid Hungry adlı derneğe 1 milyon dolar bağışladı.
ARNOLD SCHWARZENEGGER DE BAĞIŞ YAPMIŞTI
Daha önce oyuncu Arnold Schwarzenegger de hastanelere tıbbi malzeme sağlayan Frontline Responders Derneği’ne tam 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Derneğin başlattığı ve hastanelere malzeme, maske ve önlük tedarik etmek için 5 milyon dolar toplamayı amaçlayan kampanyasına katılan Schwarzenegger, “Her zaman işleri daha iyi hale getirmek için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inandım. Bu, gerçek aksiyon kahramanlarımızı hastanelerimizin ön saflarında korumanın basit bir yolu ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” demişti
Kaynak: Sözcü
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