Ankara Valisi: Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz

Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na geldi.

Burada açıklamada bulunan Şahin, “Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik” dedi.

Şahin ayrıca, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" diye konuştu.

