Antalya’da hafta sonları kısıtlama kalktı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasak sürüyor

07 Mayıs 2020 Perşembe, 00:09

Bakanlığın aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı gibi ülke olarak, Kovid-19 mücadelesinin birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını söyledi. Karaloğlu, "Evlerde kaldık, tedbirlere uyduk ve başarıyla tamamladık. Katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'İKİNCİ AŞAMA KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'

Koronavirüsle mücadelenin ikinci aşamasının kontrollü sosyal hayat olarak açıklandığını belirten Vali Karaloğlu, "Bundan böyle şehrimizde, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Daha özgür olacağız ancak mutlaka daha tedbirli olmak şartıyla, unutmayalım tehdit devam ediyor. Sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Bunun dışında, önümüzdeki süreçte, daha önce uyguladığımız maske takma, sosyal mesafe ve diğer izolasyon kuralları aynen geçerli olacaktır. Lütfen gevşemeyelim, yoksa başa döneriz" uyarısında bulundu.

Diğer yandan, hafta sonları sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili, 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan kısıtlamanın da kaldırıldığına yönelik yanlış anlaşılmaların meydana geldiği kaydedildi. Antalya Valiliği’nden alınan bilgiye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için Antalya’da sokağa çıkma yasağı kararının aynen devam ettiği bildirildi.