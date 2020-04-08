Apartman görevlisi koronavirüse yakalandı, apartman karantinaya alındı
Kayseri'de, apartman görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A'nın (67) koronavirüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.
Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan Karepark Apartmanı'nda apartman görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine, 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A.'nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Binada oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.
Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak yaptığı açıklamada "Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şuanda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor" dedi.
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