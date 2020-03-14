Apple, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle perakende satış yapılan mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.
ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle perakende satış yapılan mağazalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.
Konuya ilişkin açıklama şirketin web sitesinden yapıldı.
CEO Tim Cook tarafından paylaşılan açıklamada, virüsün dünya genelindeki etkisine dikkat çekildi.
Sosyal alanlardaki yoğunluğun azaltılmasının önemi vurgulanarak, Apple'ın perakende satış yapılan mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı tutulacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu kararın Çin'i kapsamadığı ve şirketin çevrimiçi mağazasının hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
TÜRKİYE'DE İKİ MAĞAZA VAR
İstanbul'da biri Zorlu Center'da, biri de Akasya AVM'de olmak üzere iki 'Apple Store' bulunuyor.
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