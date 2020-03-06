ArtAnkara Uluslararası 6. Çağdaş Sanat Fuarı için geri sayım başladı…

06 Mart 2020 Cuma, 10:00

Atis Fuarcılık tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki farklı sanat eserleri ile sanatçıları bir araya getiren ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 12 Mart’ta ATO Congressium’da kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 15 ülkeden yüzü aşkın galeri, müze, üniversite topluluğunun yer alacağı fuarda; bu yıl binden fazla sanatçı ağırlanacak. 15 Mart’a dek 4 bin 500’den fazla eserin sergileneceği ArtAnkara’yı, düzenleyici kurum olan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Cumhuriyet Anadolu’ya anlattı.

Aygül, Atis Fuarcılık olarak sanata özel bir değer verdiklerini belirterek, “Fuarda her yıl 3 onur ödülü veriyoruz. Bu yıl ‘Sanatçı Onur Ödülümüzü’ heykeltraş Metin Yurdanur’a, ‘Kurum Onur Ödülümüzü’ Hüsamettin Koçan’ın Bayburt’ta kurduğu Baksı Müzesi’ne, ‘Sanata Katkı Ödülümüzü’ ise Tepebaşı Belediyesi’ne vereceğiz” dedi.

Bu yılın teması ‘sahiplenme’

Fuarda birbirinden farklı projelerin yer aldığına dikkat çeken Aygül, geçen yıl “Kadın” temasıyla hazırlanan fuarın bu yıl “Sahiplenme” temasıyla hazırlandığını dile getirdi. ArtAnkara’nın bu yılki buluşmasında genç çağdaş sanatçılar arasında düzenlenen yarışmanın temasının “Sahiplenme” olduğuna dikkat çeken Aygül, “Gençleri istediğimiz gibi değerlendiremiyoruz. İnsanların bir kaybın karşısında ülkesini, toprağını, ailesini, işini sahiplenmesini gençlerle beraber işleyeceğiz” diye konuştu.

‘60 bin katılım bekliyoruz’

Fuara her yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini belirten Aygül, şunları kaydetti:

“Bu bizim için çok gurur verici. Çünkü sanat lüks bir iştir ama çağdaş yaşamın önemli ihtiyaçlarından biridir. ‘Türkiye gelişen, sanayileşen bir ülke olmalıdır’ diyoruz ama burada inovatif düşüncenin kaynağı da çağdaş sanattan geçiyor. Bu yıl yüzde 10-15, civarında bir sayısal artışla 60 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz.”

‘ArtAnkara bir kültür şenliği’

ArtAnkara’nın çağdaş sanat fuarının yanı sıra bir “kültür şenliği” olduğuna dikkat çeken Aygül, “Bu yıl birbirinden değerli 25 konuda farklı söyleşilerimiz var. Telif haklarından tutun, İngiltere’deki sanat anlayışına kadar söyleşiler gerçekleşecek. Çağdaş danstan, resim yapımına kadar farklı alanlarda etkinlikler de yer alacak. İmza günlerimiz ve resim-heykel çalışmalarımız da olacak” dedi.

Amaç ‘yeni koleksiyonerler’

ArtAnkara’nın amacının “yeni koleksiyonerler yaratmak” olduğuna dikkat çeken Aygül, fuara girişlerin öğrenciler için 15 TL, yetişkinler için ise 30 TL olduğunun bilgisini de verdi. Anadolu’daki farklı kitleleri sanat fuarına kazandırdıklarını dile getiren Aygül, “Diyarbakır’dan Hakkari, Kars’a kadar talepler geliyor. Bunun nedenlerinden biri de 50’yi aşan güzel sanatlar fakültesinin, Türkiye’nin her tarafında açılmış olması. Oradaki öğrenci ve sanatçılar da yaptıklarını göstermek ve görmek istiyor” dedi.

‘Boya kokusunu koklayın’

Fuarların, 5 duyu organa hitap eden çalışmalar olduğuna dikkat çeken Aygül, ziyaretçilere şu çağrıda bulundu:

“Fuarlarda sanatçıyla tanışabilir, resmi her boyutuyla değerlendirip tartışabilirsiniz. Boya kokusunu koklayıp, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Çünkü sanat her şeyin dışında birleştirici, yaratıcı ve insana mutluluk veren bir kaynaktır. Sanata ilgi duyan, sanattan bir parça pay almak isteyen herkesi ArtAnkara’ya bekliyoruz.” ANKARA