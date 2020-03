Artı Ödülleri'nde Başkan Aras'a 'Türkiye’nin Pozitif Belediye Başkanı' ödülü

13 Mart 2020 Cuma, 08:58

Radyo Evi Derneği tarafından “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler” temasıyla düzenlenen “11. RADEV Artı Ödülleri” Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Milli Kütüphane konferans salonundaki törene, kültür, sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından birçok isim katıldı. “By Sempatik” lakabıyla tanınan RADEV Başkanı Yusuf Erbaş’ın sunuculuğunu yaptığı gecede bir ödül de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a verildi.

Yılın pozitif belediye başkanlarının da seçildiği gecede, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre alanında Yılın Pozitif Belediye Başkanı seçildi. Başkan Aras ödülünü alırken yaptığı konuşmasına, şehitlerimizi anarak başladı. Aras, “Son günlerde vatanımızın her tarafında, yurt dışında canla başla, ülkenin geleceği, gençleri için çarpışan silah arkadaşlarımı buradan selamlamak istiyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum, onların kanı yerde kalmayacak.”diye konuştu.

‘Çevre’ temalı bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çevre her türlü rantın önündedir. Bizler, Bodrum gibi dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bodrum’un her metrekaresi çok değerli. Anadolu’nun en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Elbette Anadolu’nun her tarafı çok güzel, ama Bodrum tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle Ege ve Akdeniz’in bir araya geldiği bambaşka bir coğrafya. Biz de orayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İmar kirliliği, kaçak yapılaşma, deniz kirliliği ve atıkla mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız da bize destek oluyorlar. Umarım en kısa zamanda tertemiz, pırıl pırıl geleceğe taşınan bir Bodrum görürüz hep beraber. Ben bu anlamlı ödül için RADEV’e çok teşekkür ediyorum ve kendilerini 11’incisini yaptıkları bu geleneksel ödül töreni nedeniyle kutluyorum.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RADEV ödül töreninde üç ayrı ödülü de sahiplerine verdi. Yılın Pozitif Sosyal Medya Fenomeni ödülüne layık görülen Mehmet Berk Ergin, yılın Pozitif Spor Ödülü’nü alan Mustafa Temel Bozdağ ve Pozitif Haber Ajansı seçilen İHA, ödülü Başkan Aras’tan aldı.