Asgari ücretli 4 ayda 64 dolar yoksullaştı
Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı aylık açlık sınırının da altında 2 bin 324 lira ile geçimini sağlamak zorunda. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla yılbaşından bu yana dolar karşısında 63 dolar eridi. Asgari ücretli son 1 günde ise 2 dolar kaybetti.
Koronavirüsün faturası da dar gelirliye, emekçiye kesiliyor. 2020'nin başında dolar kuru 5.97 TL iken, 2 bin 324 TL olan asgari ücretlinin maaşı 389 dolara denk geliyordu. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla dolar karşısında 64 dolar eridi. Son 24 saatte ise asgari ücretli 2 dolar daha fakirleşti.
Şu anda asgari ücretlinin maaşı sadece 325 dolar ediyor. Bu miktar son 13 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2008'deki ekonomik krizde dolar kuru 1.17 TL iken 503 liralık asgari ücret 429 dolara denk geliyordu. Aradan geçen zamanda asgari ücretli 102 dolarını kaybetti. Asgari ücret 2019'da 369 dolar, 2018'de ise 426 dolar ediyordu.
ZAMLAR KAPIDA
Türkiye'de tarım ürünlerinden, enerjiye her kalemde dışarıya bağımlı olduğu için kurun yükselmesi iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor. Korona nedeniyle yoksullaşan, işini kaybeden milyonlarca yurttaşı zor günler bekliyor.
688 LİRA DAHA FAZLA HARCAMAK ZORUNDA
Yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha da kötüleştirdi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı geçen ay asgari ücreti de sollayarak 2 bin 374 TL'ye yükseldi. Türk-İş verilerine göre, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise nisanda aylık 2 bin 883 TL'ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı 2020'nin ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla oldu.
1.177 LİRAYA MAHKUM
Mevcut şartlarda zaten geçim sıkıntısı yaşayan işçinin gelirinde ciddi kayıplar var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği ile en az asgari ücretin brütünün yüzde 60'ını alacak olan işçi, ücretsiz izin uygulamasıyla da 1.177 liraya mahkum edildi. Bundan da damga vergisi kesiliyor.
YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ
Türkiye’deki kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da asgari ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye.
ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR EDİYOR?
Yıllar Asgari Ücret (TL) Dolar/TL Asgari Ücret (Dolar)
------- ---------------------- ----------- ---------------------------
2002 184 1.44 127
2003 225 1.65 136
2004 318 1.37 232
2005 350 1.34 261
2006 380 1.35 283
2007 419 1.41 297
2008 503 1.17 429
2009 546 1.53 356
2010 599 1.48 404
2011 658 1.55 424
2012 739 1.88 393
2013 803 1.78 451
2014 891 2.17 410
2015 1.000 2.34 427
2016 1.300 2.94 442
2017 1.404 3.58 392
2018 1.603 3.76 426
2019 2.020 5.46 369
2020 2.324 5.97 389
NOT: Dolar kurunda Merkez Bankası verileri yılbaşı itibarıyla alınmıştır
Video Haberler
- Hastaları çabuk iyileştiren tedaviyi açıkladı!
- İşte 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
- BAE'de gökdelende büyük yangın
- Akit Tv’de skandal: Orucunu hanımıyla da açabilir
- Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
- Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Açıklamayı Erdoğan yaptı
- İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
- Koronavirüsten korunmak isterken paraları yaktı!
- Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık