Asgari ücretli 4 ayda 64 dolar yoksullaştı

Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı aylık açlık sınırının da altında 2 bin 324 lira ile geçimini sağlamak zorunda. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla yılbaşından bu yana dolar karşısında 63 dolar eridi. Asgari ücretli son 1 günde ise 2 dolar kaybetti.

Şehriban Kıraç
06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:02

Koronavirüsün faturası da dar gelirliye, emekçiye kesiliyor. 2020'nin başında dolar kuru 5.97 TL iken, 2 bin 324 TL olan asgari ücretlinin maaşı 389 dolara denk geliyordu. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla dolar karşısında 64 dolar eridi. Son 24 saatte ise asgari ücretli 2 dolar daha fakirleşti.

Şu anda asgari ücretlinin maaşı sadece 325 dolar ediyor. Bu miktar son 13 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2008'deki ekonomik krizde dolar kuru 1.17 TL iken 503 liralık asgari ücret 429 dolara denk geliyordu. Aradan geçen zamanda asgari ücretli 102 dolarını kaybetti. Asgari ücret 2019'da 369 dolar, 2018'de ise 426 dolar ediyordu.

ZAMLAR KAPIDA

Türkiye'de tarım ürünlerinden, enerjiye her kalemde dışarıya bağımlı olduğu için kurun yükselmesi iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor. Korona nedeniyle yoksullaşan, işini kaybeden milyonlarca yurttaşı zor günler bekliyor.

688 LİRA DAHA FAZLA HARCAMAK ZORUNDA

Yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha da kötüleştirdi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade  eden açlık sınırı geçen ay asgari ücreti de sollayarak 2 bin 374 TL'ye yükseldi. Türk-İş verilerine göre, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise nisanda aylık 2 bin 883 TL'ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı 2020'nin ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla oldu.

1.177 LİRAYA MAHKUM

Mevcut şartlarda zaten geçim sıkıntısı yaşayan işçinin gelirinde ciddi kayıplar var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği ile en az asgari ücretin brütünün yüzde 60'ını alacak olan işçi, ücretsiz izin uygulamasıyla da 1.177 liraya mahkum edildi. Bundan da damga vergisi kesiliyor.

YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ

Türkiye’deki kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da asgari ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye.

        ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR EDİYOR?

Yıllar      Asgari Ücret (TL)     Dolar/TL    Asgari Ücret (Dolar)

-------       ----------------------      -----------      ---------------------------

2002               184                1.44                 127

2003                225                1.65                 136

2004                318                1.37                 232

2005                350                1.34                 261

2006                380                1.35                  283

2007                419                1.41                 297

2008                503                1.17                  429

2009                 546               1.53                  356

2010                 599               1.48                 404

2011                 658               1.55                 424

2012                 739               1.88                  393

2013                 803               1.78                 451

2014                 891               2.17                 410

2015                 1.000             2.34                 427

2016                 1.300             2.94                442

2017                 1.404             3.58                 392

2018                 1.603            3.76                 426

2019                  2.020           5.46                 369

2020                  2.324           5.97                 389

NOT: Dolar kurunda Merkez Bankası verileri yılbaşı itibarıyla alınmıştır


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