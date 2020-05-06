Asgari ücretli 4 ayda 64 dolar yoksullaştı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:02

Koronavirüsün faturası da dar gelirliye, emekçiye kesiliyor. 2020'nin başında dolar kuru 5.97 TL iken, 2 bin 324 TL olan asgari ücretlinin maaşı 389 dolara denk geliyordu. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla dolar karşısında 64 dolar eridi. Son 24 saatte ise asgari ücretli 2 dolar daha fakirleşti.

Şu anda asgari ücretlinin maaşı sadece 325 dolar ediyor. Bu miktar son 13 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2008'deki ekonomik krizde dolar kuru 1.17 TL iken 503 liralık asgari ücret 429 dolara denk geliyordu. Aradan geçen zamanda asgari ücretli 102 dolarını kaybetti. Asgari ücret 2019'da 369 dolar, 2018'de ise 426 dolar ediyordu.

ZAMLAR KAPIDA

Türkiye'de tarım ürünlerinden, enerjiye her kalemde dışarıya bağımlı olduğu için kurun yükselmesi iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor. Korona nedeniyle yoksullaşan, işini kaybeden milyonlarca yurttaşı zor günler bekliyor.

688 LİRA DAHA FAZLA HARCAMAK ZORUNDA

Yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha da kötüleştirdi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı geçen ay asgari ücreti de sollayarak 2 bin 374 TL'ye yükseldi. Türk-İş verilerine göre, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise nisanda aylık 2 bin 883 TL'ye yükseldi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı 2020'nin ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla oldu.

1.177 LİRAYA MAHKUM

Mevcut şartlarda zaten geçim sıkıntısı yaşayan işçinin gelirinde ciddi kayıplar var. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği ile en az asgari ücretin brütünün yüzde 60'ını alacak olan işçi, ücretsiz izin uygulamasıyla da 1.177 liraya mahkum edildi. Bundan da damga vergisi kesiliyor.

YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ

Türkiye’deki kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da asgari ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR EDİYOR?

Yıllar Asgari Ücret (TL) Dolar/TL Asgari Ücret (Dolar)

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2002 184 1.44 127

2003 225 1.65 136

2004 318 1.37 232

2005 350 1.34 261

2006 380 1.35 283

2007 419 1.41 297

2008 503 1.17 429

2009 546 1.53 356

2010 599 1.48 404

2011 658 1.55 424

2012 739 1.88 393

2013 803 1.78 451

2014 891 2.17 410

2015 1.000 2.34 427

2016 1.300 2.94 442

2017 1.404 3.58 392

2018 1.603 3.76 426

2019 2.020 5.46 369

2020 2.324 5.97 389

NOT: Dolar kurunda Merkez Bankası verileri yılbaşı itibarıyla alınmıştır