Athena Gökhan’dan Süleyman Soylu’ya ‘O kadar da değil’
Ünlü müzik grubu Athena’nın vokalisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’li belediyelerin yardım hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya “O kadar da değil!” şeklinde tepki gösterdi.
Athena grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz, CHP’li belediyelerin yardım hesaplarına bloke konmasına ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakan Soylu’nun belediyelerin yardım toplamasını ‘Başka hükümet kurmaya’ benzetmesi ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özoğuz şu ifadeleri kullandı:
“Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin ;Vatan haini, terörist sevici, "Başka devlet kurmak isteyenler" diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!”
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li belediyelerin yarım kampanyası hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “"Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
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