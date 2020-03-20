Atletico Madrid uzmanı spor yazarı salgın kurbanı
Madrid'te yaşayan İspanya'nın AS gazetesi spor yazarı Jose Maria Candela koronavirüs kurbanı.
İspanyol spor basını koronavirüse ilk kurbanını verdi.
AS gazetesinin Atletico Madrid yazarı ve uzmanı 54 yaşındaki Jose Maria Candela koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.
İspanya'nın sevilen spor gazetecilerinden olan Candela, özellikle transfer haberleriyle ünlüydü.
Candela'nın virüsü özel hayatında mı, iş hayatında mı kaptığı bilinmiyor.
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