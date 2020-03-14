Azerbaycan'da koronavirüs tedbirleri: Düğün yapmak yasak
Azerbaycan'da, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bunlardan biri de düğünlerin yasaklanması.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi. Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.
Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.
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