Aziz Sancar’dan Türkiye’ye mesaj: Atatürk ve tüm gazi şehitlerin ruhları şad olsun

23 Nisan 2020 Perşembe, 14:37

Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve aynı zamanda COVİD-19 virüsüyle mücadele vesilesiyle Türkiye’ye, gazetemiz yazarı Orhan Bursalı aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Sancar mesajında, “23 Nisan Egemenlik Bayramımız'ın yüzüncü yıldönümü kutlu olsun. Bu günleri bizlere miras bırakan Atatürk ve tüm şehit gazilerin ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Aziz Sancar ayrıca, kendisine yeni koronavirüs konusunda çok sayıda açıklama isteği geldiğini, ancak COVID-19 hakkında Türkiye’de bunu televizyonda tartışan viroloji/ immunoloji uzmanları olduğunu, onların kendisinden daha bilgi sahibi olduklarını ve bu konunun kendi uzmanlık alanı olmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık çalışanlarına şükran

COVID-19 salgını için ülkemize çok geçmiş olsun. Vatandaslarımızdan sağlık görevlilerinin ve ülkemiz yöneticilerinin tavsiyelerine uymalarını rica ediyorum. Bu vesileyle Ankara’daki TUSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezindeki COVID-19 Tanı Merkezi görevlileriyle Türkiye’nin her köşesindeki tanı merkezleri görevlilerine ve hayatları pahasına ülkemiz insanının sağlığını korumaya çalışan tüm araştırıcı biyologlar, sağlık personeli hemşire, hastabakıcı ve doktor kardeşlerime minnet ve şükranlarımı iletirim. Türkiye’miz çok afet atlatmıştır, bunu da en az insan kaybıyla atlatacağımıza inanıyorum. Allah sizleri ve güzel ülkemizi korusun”



