Baba Mesut Özil
Arsenalli yıldızın kızı oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti, çocuklarına Eda ismini verdi.
Arsenal’in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil’in kızı oldu. Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti yeni doğan çocuklarına Eda adını verdi. Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla fotoğrafını paylaşarak, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN’’ notunu düştü.
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