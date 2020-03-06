Babadan ve eşten ölüm aylığına mahkemeden onay

06 Mart 2020 Cuma, 11:49

Eskişehir 2. İş Mahkemesi, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olan eşi ve Bağ-Kur emeklisi babasından ölüm aylığı alırken babasından aldığı aylık kesilerek 27 bin lira borç çıkarılan R.D.'yle ilgili işlemin hatalı olduğuna hükmederek, iki maaşın da ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki R.D'nin babası 1983 yılında vefat etti. O tarihte evli olan R.D. eşini de 2008 yılında kaybetti. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan R.D.'nin talebi üzerine kendisine babasından da ölüm aylığı bağlandı.

R.D'ye Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 2014'te gönderilen yazıda, "Emekli Sandığı ölüm aylığının brüt asgari ücretten fazla olduğu tespit edildiği" gerekçe gösterilerek Bağ-Kur ölüm aylığının başlangıç tarihi itibarıyla kesildiği, bu dönem içindeki 24 bin 751 liralık toplam maaş tutarının tahsil edileceği belirtildi.

Süreç içerisinde bu miktar tahsil edilen R.D'nin 2019'da işlemin iptali için kuruma yaptığı başvuru reddedildi.

Konunun yargıya taşınması sonrası Eskişehir 2. İş Mahkemesi, R.D.'nin talebini haklı bularak iki maaşın da ödenmesi ve kesilmiş aylıklarının davacıya iadesi gerektiğine karar verdi.

GEREKÇE ŞÖYLE:

"Davalı kurumun davacının babasından dolayı aldığı ölüm aylığını, bağlandığı tarihten itibaren iptal ederek borç çıkarması ve tahsil işleminin hatalı olduğu açıktır. Davacı tarafça kesintilerin iadesi talep edilmiş olup dayanak işleminin iptaline karar verilmiş olmakla tüm kesintilerin kurumca iadesinin gerektiği açıktır. Kurum tarafından yapılacak işlemde tereddüt ve hak kaybı oluşmaması amacıyla yapılan kesintilerin davacıya iade edilmesi yönünde tespit hükmü kurulmuştur."

"ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEME ŞARTI KALDIRILDI"

R.D'nin avukatı Ersan Karatekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle SGK'ye yazılı başvuruda bulunduklarını ifade ederek, konuyu yargıya taşıdıklarını ve mahkemenin lehe bir karar verdiğini söyledi.

KARATEKİN ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Müvekkilin Emekli Sandığı iştirakçisi eşi 2008'de vefat edince müvekkil hem eşinden dolaylı hem de 1983 yılında vefat eden Bağ-Kur emeklisi babasından yetim aylığı almak için kuruma başvuruyor. Kurum başvuru üzerine her 2 aylığı da kendisine bağlıyor. 2 maaşı da alırken kurum 2014 yılında müvekkile bir yazı göndererek babasından aldığı yetim aylığını iptal ettiğini beyan ediyor. Gerekçe de eşinden aldığı dul aylığının asgari ücreti aşıyor olması. Müvekkile yaklaşık 28 bin lira borç tahakkuk ediyor.

SGK iki maaş alınabilmesi için maaşlardan birinin brüt asgari ücreti geçmemesi gerektiği yönünde uygulamaya gidiyor. Fakat mevzuata göre böyle bir şart yok. Bağ-Kur Kanunu yürürlükteyken alınan ikinci maaşın asgari ücreti geçmemesi gerekiyordu. Daha sonra KHK'lar ve Anayasa Mahkemesi iptalleriyle bu kanun revize edildi ve aranan bu şart ortadan kalktı. Vefat eden eş Emekli Sandığı iştirakçisi, vefat eden baba Bağ-Kur emeklisi ise ikisi de Eylül 2008 tarihinden önce vefat etmiş ise her 2 maaş da alınabilir."