Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 23:18

Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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