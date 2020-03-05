Bağdat'ta ABD elçiliğinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye 2 füze saldırısı

05 Mart 2020 Perşembe, 23:18

Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füze saldırısının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Saldırının hedefine ve yaşanan zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.