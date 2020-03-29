Bakan Koca açıkladı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 23 kişi daha arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 1815 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 1815 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 131 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 9 bin 217 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 105 olarak açıklanırken yoğun bakıma alınan hasta sayısı ise 568 olarak açıklandı.
Fahrettin Koca'nın resmi Twitter adresinden paylaşılan tablo şu şekilde:
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