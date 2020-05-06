Bakan Koca'dan açıklama: Salgını kontrol altına aldık

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:36

Fahrettin Koca'nın açıklamasının satır başları şu şekilde:

"Türkiye'miz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır."

"Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Evimiz virüse karşı en güvenli ortam olmaya devam etmektedir."

"29 Nisan’da günlük test sayımız 43 bin 498’e ulaştı. Test sayısındaki bu artışa rağmen tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı."

"SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

"Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır"

"Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günündeyiz. Tedbirsiz davranmak koronavirüs tedbirinin ortadan kalktığını varsaymaktır."

"Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir."

"Hiç tanımadığınız bir taşıyıcıdan virüs alabiliriz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmedi. Eviniz hala en güvenli ortamdır."

"Koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür."

"NORMALE DÖNMÜYORUZ..."

"Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz"

"Kontrollü sosyal hayat hastalıkla mücadele de 2. dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz."

"Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız"

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT



"Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır."

"Bu yeni dönemde test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, artıracağız."



"Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız"



"En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak."

"Normale dönmüyoruz yeni hayatın normalini oluşturuyoruz"

"TFF'NİN KENDİ KARARIDIR"

"Bilim Kurulu ile görüşülen, federasyonun (TFF) kararıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı. Dün Bilim Kurulu Başkanı ile bir görüşmemiz oldu ve açıklama yapmıştık. Özellikle bu konu, geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve bu kararı federasyonun vermesi gerektiğini ifade etmiştim. Karar kendisinindir, sorumluluk da bu bağlamda federasyonundur."



"Eczaneler üzerinden 20-65 yaş için 10 günde bir beşli paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon küsür kişiye mesaj gitti, dağıtım yapıldı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu."



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi devam edecek. Önümüzdeki dönemde de bu tedbirlerin devamından yanayız."

MASKELERE NASIL ULAŞILACAK

"Bizim daha çok özellikle eczaneler üzerinden 30-65 yaş dönem için 10 günde bir 5'li paket ücretsiz uygulamamız vardı. 39 küsur milyon kişiye mesaj gitti ve dağıtım yapıldı. Şu ana kadar 160 milyonu buldu maske sayısı. İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak bu dönemde. Evde kalmayıp kısıtlı serbestliğin olduğu ihtiyacı daha fazla olabilir. Gidermek anlamında yüksek bir fiyat olmamak kaydıyla, taban fiyatı belli olan dönem olacak. Bununla ilgili ayrıca buna ilave olarak yani ücretsiz mesaj da gönderip verdiğimiz maskeler dışında vatandaşın ihtiyacı olduğunda maskeye erişebilmek için market, eczane, medikal marketlerden alabilmelerin önü açıldı. Yarın en geç Cuma günü itibarıyla Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili açıklaması olmuş olacak."



"Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."

"Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz."