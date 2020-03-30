Bakanlık açıkladı: İşletmelere 3 ay maaş desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2020 Pazartesi, 19:27

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