Bangladeş'te on binlerce kişi 'Koronavirüs duası' için toplandı

Yerel polis şefi Tota Miah dua için 10 bin kişinin toplandığını söylerken, organizatörler bu sayıyı 25 bin olarak açıkladı.

Tota Miah, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada “Ülkeyi virüsten kurtarma gerekçesiyle şafaktan sonra dua etmek için toplanmışlar” dedi. Miah, organizatörlerin yetkili kişilerden izin almadığını da belirtti.

Devasa kalabalığa ait fotoğrafların sosyal medyada yayılması büyük tepkiye yol açtı.

Massive #coronavirus prayer session with tens of thousands of devotees sparks outcry in Bangladesh.



Gathering held -- without permission of local authorities -- to pray "healing verses" from the Koran to rid the country of the deadly virushttps://t.co/WCak2RtyFc pic.twitter.com/oEEjSBz4xS