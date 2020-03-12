Başkan Ataç’a sanata katkı onur ödülü

12 Mart 2020 Perşembe, 15:29

3 farklı dalda, dünya çapında sanat etkinlikleri gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 6’ncısı düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na davet edildi. Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki farklı sanat eserleri ile sanatçıları bir araya getiren fuarda Tepebaşı Belediyesi de koleksiyonunda bulunan pişmiş toprak ve resim eserlerini, sanatseverlerin beğenisine sundu. ATO Congressium’da düzenlenen açılış törenine Ahmet Ataç’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Engin Ataç, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

42 ÜLKEDEN BİN 100 SANATÇI

Törenin açılış konuşmasını yapan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, 6’ncısı açılan fuarın her geçen yıl büyümeye devam ettiğini belirterek, “Bu yıl fuarımızda 15 ülkeden katılımcılar, galeriler var. 125 galerimiz, 42 farklı ülkeden bin 100 sanatçımız var. Tüm sanatçılara, galericilere, sanat dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.

GELİŞMİŞLİĞİN KAYNAĞI SANATTIR

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sanatın, toplum için önemine dikkat çekti. Başkan Yavaş, “bu kadar çok sanatçı ve sanat eserinin burada olması çok güzel. Sanatla ilgili her türlü talebe cevap vermeye, sanata dair ne varsa içinde olmaya gayret ediyoruz. Eğer gerçekten çarpık kentleşme istemiyorsak, toplumda her şeyin iyi gitmesini istiyorsak, herkesin sanatla mutlaka uğraşması lazım. Estetik duygusu, sanat duygusu olan bir toplumda huzursuzluk çıkmaz. Huzurun da gelişmişliğin de kaynağı sanattır. Sayın Ahmet Ataç’ı, çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Daha önceki yıllarda Tepebaşı Belediyesi’nin eserlerini gördüm. Yapılan çalışmalar sanat adına çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

SANAT, ŞEHİRLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise konuşmasında, sanatın şehirler için önemine vurgu yaptı ve “1999’dan bu yana güzel kentimiz Eskişehir’de birçok sanat faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yapılan çalışmaları Eskişehir halkının da anlayarak desteklemesi, çok takdir edilesi bir durum. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun bu yıl 14.’sünü gerçekleştireceğiz; 36 ülkeden 130 sanatçının katıldığı bu etkinliklerden elimizde 180 civarında eserimiz oldu. Bu eserler Eskişehir’in yeşil alanlarında yer alıyor, açık hava müzesi gibi. Bazı eserlerimiz ise belediye binamızda sergileniyor, belediyemiz de bir sanat galerisi gibi. Uluslararası Sanat Çalıştayımız ile de koleksiyonumuzda 400’e yakın eser var. Ayrıca 10. kez yapacağımız Uluslararası Şiir Buluşması da var. Bu etkinlikler, kentte ayrı farklı bir hava estiriyor ve kentin sanat gücünü gösteriyor. Bu tür etkinlikler bir kentte olmaz ise o kentlerde yaşamın dolu dolu olduğunu söyleyemeyiz. Bu, sanatın birleştirici ve estetik gücünden kaynaklanıyor. Bugün burada olmamızı sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir halkı adına alacağım bu güzel ödülden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

TEPEBAŞI İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Tepebaşı Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlerini takdir ederek, “Ben uzun yıllardır Eskişehir’i takip ediyor, Sayın Ahmet Ataç’ın yaptıklarını da gıptayla izliyorum. Harika bir sergi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçekten Eskişehir için Tepebaşı için büyük bir onur. Bu güzelliklerin ortaya çıkmasını sağladığı için de hem Ahmet Ataç’ı hem de katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarını şükranla, sevgiyle kucaklıyorum” diye konuştu.

BÖLGEMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Devlet eski Bakanı Bahattin Şeker ise “Çok güzel bir gün. Tabi bizi daha çok ilgilendiren Eskişehir’in adının böyle bir organizasyonda geçmesi. Sayın Belediye Başkanımızın Ahmet Ataç’ın bu güzel ödülü alması, Eskişehir’in adının geçmesi, herkes tarafından görülmesi ve takdir edilmesi bölgemiz için gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ’Nİ GURURLA İZLİYORUM

Tepebaşı Belediyesi’nin fuar alanında sergilenen eserlerini inceleyen flüt virtüözü, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer ise “Ankara’daki festivalime Tepebaşı Belediyesi’nin Çocuk Senfoni Orkestrası da katıldı. Ben bu oluşumu canı gönülden destekliyorum. Çocukların bir enstrümanla, müzikle tanıştırılmaları onların ruhlarını son derece iyi etkileyecektir. Tepebaşı Belediyesi’nin sanat ve kültür hayatına katkıları çok önemli. Bir ülkede, bir toplumun kültür ve sanat hayatında geldiği yer ile medeniyet seviyesi ölçülür. O yüzden Tepebaşı Belediyesi’ni gururla izliyorum. Bugünkü sergiyi de tebrik ediyorum, umarım kültür ve sanat alanında faaliyetleri artarak devam eder” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin koleksiyonu içerisinde olan 6 pişmiş toprak ve 45 resimim de yer aldığı ArtAnkara, 15 Mart tarihine kadar ATO Congressium’da açık olacak.