Anadolu Efes'ten yeni proje "EuroLeague Academy"

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague’in yeni projesi EuroLeague Academy kapsamında Okyanus Kolejleri iş birliği ile çocukların basketbol ile tanışmasını sağlayacak bir projeye başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, katılımcıların düzenli spor yapmalarının hedeflendiği projenin ilk hafta maçları gerçekleştirildi.

Projeyle, Anadolu Efes- EuroLeague Academy takımlarında yer alacak 11-12 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarının hem basketbol ile tanışacağı hem de Okyanus Kolejleri kampüslerinde oynanacak karşılaşmalar sayesinde mini EuroLeague heyecanını yaşayacağı belirtildi.

Gökçe Dayı: "Projeye değer katacağımıza inanıyoruz"





EuroLeague Academy'nin kendileri için çok heyecan verici bir proje olduğunu ifade eden Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı ise şöyle konuştu:

"EuroLeague'in yeni organizasyonu EuroLeague Academy'nin bir parçası olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu projenin, çocuklarımızı yaşıtlarıyla bir araya getirerek onların sosyal gelişimlerine katkıda bulunacağına ve onların daha sağlıklı bireyler olmalarına yardımcı olacağına eminiz. Basketbolun bir spor branşından daha fazlası olduğuna inanarak Türkiye'de basketbol sevgisinin daha fazla kişiye ulaşmasında en büyük paya sahip kulüplerden biriyiz. Bu sebeple kurumsal partnerimiz Okyanus Kolejleri ile birlikte EuroLeague Academy'ye büyük değer katacağımıza inanıyoruz."

İlk sezonu mini THY Avrupa Ligi formatında düzenlenecek projede normal sezon Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. Sekiz takımın yer aldığı ligde ilk dört sırada yer alacak takımlar, play-off turuna kalacak. Bu dört takım, play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Academy Ligi'nde ilk dört sırayı alan takım ile karşı karşıya gelecek. Play-off turunda da başarılı olan dört takım, EuroLeague Academy Dörtlü Finali'ne katılacak.