Darüşşafaka Tekfen'den şok karar: 3 isim kadro dışı

Darüşşafaka Tekfen, son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen Oğuz Savaş, Jon Diebler ve Toney Douglas'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Darüşşafaka Tekfen'in resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Özellikle son maçlarda beklenen performansı gösteremeyen oyuncularımız Oğuz Savaş, Jon Diebler, Toney Douglas’ın kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.
Maçın son topuna kadar mücadele edeceğine inandığımız takım oyuncularımız Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off mücadelesine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."