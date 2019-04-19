Anadolu Efes sonunu getiremedi

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ikinci maçında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’ya 74-72 yenildi ve seri 1-1 geldi. Serinin 3. müsabakası 24 Nisan Çarşamba günü İspanya’da oynanacak.

Mücadeleye Barcelona 4-0 seri ile başlarken, Anadolu Efes ise Simon ve Anderson’u üst üste basketleri ile karşılık verdi ve 7-4 öne geçti. Periyodun geri kalanında hücumda sayı bulmakta zorlanan Efes, savunmada da Singelton ve Hanga’nın sayılarına engel olamayınca 19-16 geride tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Barcelona, Ribas ve Pangos’un basketleri ile farkı 8’e çıkardı (16-24). Daha sonra Pleiss ile pota altından, Micic ile de dış atışlardan sayı bulan Anadolu Efes, periyodun bitimine 3 dakika 24 saniye kala eşitliği yakaladı (30-30). Son bölümde Heurtel ile etkili olan İspanyol temsilcisi devreye 38-34 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Tomis ve Hanga’nın basketlerine karşılık Larkin ve Simon’un sayılarıyla ile karşılık veren Efes, skorda üstünlüğü ele geçirdi (46-45). Taraftarının da desteğini arkasında alan Efes, Simon ve Larkin’in üst üste 3’lükleri ile farkı 5’e çıkardı (52-47).

Çekişmeli geçen son periyotta üstünlüğü ele geçiremeyen Anadolu Efes, Barcelona’ya 74-72 yenildi ve seride durum 1-1 geldi. Müsabakanın en skoreri Efes’de 18 sayı ile oynayan Larkin olurken, Barca’da ise Hanga 17 sayı ile takımına katkı verdi.



3. maç 24 Nisan Çarşamba günü İspanya’da

İki takım arasında oynanan seri İspanya’ya taşındı. Serinin 3. müsabakası 24 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de Palau Blaugrana’da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım İspanya’nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four’a adını yazdıracak.



Sinan Erdem kapalı gişe

Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda boş yer bırakmadı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, Efes’in bu önemli maçında takımını yalnız bırakmadı ve maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx, Mehdi Difallah xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 18, Rodrigue Beaubois x, Doğuş Balbay x, Adrien Moerman xx 11, Tibor Pleiss xx 4, Vasilije Micicx xxx 15, James Anderson x 2, Bryant Dunston xx 8, Krunoslav Simon xxx 14

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Kevin Pangos xx 6, Pau Ribas xx 6, Chris Singleton xx 8, Adam Hanga xxx 17, Jaka Blazic x 2, Rolands Smits x 3, Thomas Heurtel xxx 12, Pierre Oriola x 2, Kuric xx, Claver xx 5, Ante Tomic xxx 13

Başantrenör: Svetislav Pesic

1. Periyot: 16-19 (Barcelona lehine)

Devre: 34-38 (Barcelona lehine)

3. Periyot: 59-62 (Barcelona lehine)