Ergin Ataman: Savunmada dirençli olmalıyız

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1'lik üstünlüğü bulunan Anadolu Efes'te başantrenör Ataman, "Seride her maçın hikayesi farklı oluyor. Cuma akşamı yeni bir maç ve yeni bir mücadele olacak. İyi basketbol oynayıp, hücumda topu iyi paylaşmalıyız. Savunmada dirençli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin ise müsabakanın zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Bu maç, rakibimiz için tamam ya da devam, bizim için ise kazandığımızda Dörtlü Final'e kalacağımız karşılaşma. İki takım da tüm enerjisini ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.