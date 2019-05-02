Euroleague'de MVP yeniden Shane Larkin

THY Euroleague'de Play-Off'lar sona ererken, 5. maçların MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Barcelona'yı 80-71 mağlup ettiği ve seriyi 3-2'ye getirerek Final-Four'a kaldığı müsabakada galibiyetin mimarlarından olan ABD'li basketbolcu Shane Larkin en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu. Karşılaşmada 32 dakika süre alan Larkin 18 sayı, 7 asist ve 1 ribaund ile oynadı. 26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 19 verimlilik puanı aldı.

Shane Larkin daha önce de play-off 3. maçları MVP'si olmuştu.