Potada dev derbi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta (erteleme) maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşacak. Saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak derbiyi, Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek. Sezonun ilk maçında Galatasaray, evinde rakibini 84-74 mağlup etmişti.



İki takımın son durumu

Bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 22 galibiyet elde eden Fenerbahçe, zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 26 maçta 17 galibiyet alarak 5. sırada kendine yer buldu. Sarı-lacivertliler, son lig maçında sahasında Banvit’e 70-78 mağlup olurken, Galatasaray ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi deplasmanda 65-86 yendi. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, son beş lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Ligde Fenerbahçe 84.96 sayı ortalaması ile mücadele ederken, Galatasaray’da ise bu rakam 82.08 oldu.



Sarı-lacivertlilerde önemli eksikler var

Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Gigi Datome ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.