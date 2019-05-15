Obradovic EuroLeague'de 10. zaferinin peşinde

THY Euroleague’de büyük heyecan geldi çattı. THY EuroLeagu'de ilk defa iki Türk takımının yer aldığı Final-Four'da büyük heyecan cuma günü başlıyor. İspanya'da 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek THY Euroleague Final-Four karşılaşmaları öncesi Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, 10. kez EuroLeagu kupasını almanın peşinde.

Bu sene üst üste 5. kez Final-Four’da mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekipte Başantrenör Obradovic, kazandığı 9 kupa ile bu ligi fazla kazanan koç durumunda bulunuyor. Sırp çalıştırıcı, 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de kupayı müzesine götürdü.

Obradovic son THY Euroleague şampiyonluğunu, 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen finalde Fenerbahçe ile yaşamıştı.