Ergin Ataman: Kazanırsak İbiza'ya kutlamaya gideceğiz

Ergin Ataman şunları söyledi:
“Bu sezon tüm takımlar keyif alarak basketbol oynadı ancak benim takımım gerçekten çok keyif alarak oynadı ve her maç üzerine koymaya çalıştık. Özgüvenimizi arttırdık. Şimdi beklenen günler geldi çattı ve bir sonraki adımı atmaya hazır olmalıyız. Şunu biliyoruz ki EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en iyi koçuyla karşılaşacağız. EuroLeague’in en iyi takımına karşı oynayacağız. Ancak bizim de özgüvenimiz tam, kendimize inanıyoruz, başaracağız.
Ataman, Final Four’u kazanırlarsa nasıl kutlama yapacaklarına dair gelen soruya ise gülerek; “Pazartesi İbiza’ya giderek orada kutlama yapacağız. Sonra da Türkiye’ye döneceğiz ve lig maçlarına hazırlanacağız” yanıtını verdi.