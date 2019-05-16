Ergin Ataman: Kazanırsak İbiza'ya kutlamaya gideceğiz

Ergin Ataman şunları söyledi:

“Bu sezon tüm takımlar keyif alarak basketbol oynadı ancak benim takımım gerçekten çok keyif alarak oynadı ve her maç üzerine koymaya çalıştık. Özgüvenimizi arttırdık. Şimdi beklenen günler geldi çattı ve bir sonraki adımı atmaya hazır olmalıyız. Şunu biliyoruz ki EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en iyi koçuyla karşılaşacağız. EuroLeague’in en iyi takımına karşı oynayacağız. Ancak bizim de özgüvenimiz tam, kendimize inanıyoruz, başaracağız.

Diğer koçlarla uzun bir aradan sonra ilk kez Final Four’dayız. Ama Zeljko‘yu 6 yıldır neredeyse her gün görüyorum Türkiye’de. Çok büyük bir heyecan yok ama bir gurur var. İki Türk takımının burada olması ve Avrupa basketbolunda bir ekol olan Anadolu Efes‘in yıllar sonra nihayet hak ettiği Final Four’a çıkmış olması benim için bir gurur kaynağı. Burada da Avrupa’nın en iyisi olmak için tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz”

Ataman, Final Four’u kazanırlarsa nasıl kutlama yapacaklarına dair gelen soruya ise gülerek; “Pazartesi İbiza’ya giderek orada kutlama yapacağız. Sonra da Türkiye’ye döneceğiz ve lig maçlarına hazırlanacağız” yanıtını verdi.