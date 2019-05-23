Fenerbahçe Beko, seriye galibiyetle başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoffları ilk tur ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Türk Telekom’u ağırladı. Faul düdükleriyle sık sık temposu kesilen karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 82-72 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 22:23

Türk Telekom maça oldukça iyi başladı. Hücumda Redding’in yönlendirmesiyle skor üreten Ankara ekibi, Fenerbahçe‘nin yavaş başlangıcını da iyi değerlendirip 2-12 öne fırladı. Obradovic‘in molasının ardından Fenerbahçe savunmasını sertleştirip Telekom’u top kayıplarına zorladı (7-13). Çeyreğin sonunda iki takım da dış şutlarla skor bulurken ilk periyot deplasman ekibinin 13-19‘luk üstünlüğüyle sona erdi.

Türk Telekom ikinci çeyreğe de etkili başladı ve farkı tekrar çift hanelere çekti (13-25). Maçın temposu hakem düdükleriyle sık sık kesilirken Telekom da çeyrek ortasına kadar üstünlüğünü devam ettirip Metin Türen’in 2 üçlüğüyle farkı 20’ye çıkarttı (19-39). Çeyreğin ikinci kısmında savunmasını sertleştiren sarı lacivertli ekip, Telekom’a kolay sayı imkanı tanımadı ve çizgiden ürettiği sayılarla farkı tek hanelere indirdi. İlk yarı da 35-42‘lik sonuçla noktalandı.

İkinci yarının ilk kısmında takımlar karşılıklı basketler üretti. Telekom dış atışlarla skor bulurken Fenerbahçe ise çembere giderek sayı buldu (40-51). Adam değişmeli savunmasıyla Telekom’u top kayıplarına zorlayan sarı lacivertliler, hücumda da topu iyi paylaşarak farkı 2’ye kadar indirdi (49-51). Ankara ekibini krizden çıkartan isim ise peş peşe iki üçlük bulan TJ Campbell oldu (51-57). Çeyreğin son kısmında oyun düdüklerle sık sık kesilirken son periyoda Türk Telekom’un 56-58‘lik üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, skorda üstünlüğü de elin aldı (62-58). Ev sahibi ekip çizgiden skor üretse de Stimac farkın açılmasına izin vermedi (69-64). Periyodun ikinci kısmında kısalarıyla skor üreten ve oyunun kontrolünü ele alan sarı lacivertli ekip, son 3 dakikaya da 77-66 önde girdi. Kalan bölümde kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertli ekip, maçtan da 82-72 galip ayrıldı.
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