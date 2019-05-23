Fenerbahçe Beko, seriye galibiyetle başladı

Türk Telekom maça oldukça iyi başladı. Hücumda Redding’in yönlendirmesiyle skor üreten Ankara ekibi, Fenerbahçe‘nin yavaş başlangıcını da iyi değerlendirip 2-12 öne fırladı. Obradovic‘in molasının ardından Fenerbahçe savunmasını sertleştirip Telekom’u top kayıplarına zorladı (7-13). Çeyreğin sonunda iki takım da dış şutlarla skor bulurken ilk periyot deplasman ekibinin 13-19‘luk üstünlüğüyle sona erdi.

Türk Telekom ikinci çeyreğe de etkili başladı ve farkı tekrar çift hanelere çekti (13-25). Maçın temposu hakem düdükleriyle sık sık kesilirken Telekom da çeyrek ortasına kadar üstünlüğünü devam ettirip Metin Türen’in 2 üçlüğüyle farkı 20’ye çıkarttı (19-39). Çeyreğin ikinci kısmında savunmasını sertleştiren sarı lacivertli ekip, Telekom’a kolay sayı imkanı tanımadı ve çizgiden ürettiği sayılarla farkı tek hanelere indirdi. İlk yarı da 35-42‘lik sonuçla noktalandı.

İkinci yarının ilk kısmında takımlar karşılıklı basketler üretti. Telekom dış atışlarla skor bulurken Fenerbahçe ise çembere giderek sayı buldu (40-51). Adam değişmeli savunmasıyla Telekom’u top kayıplarına zorlayan sarı lacivertliler, hücumda da topu iyi paylaşarak farkı 2’ye kadar indirdi (49-51). Ankara ekibini krizden çıkartan isim ise peş peşe iki üçlük bulan TJ Campbell oldu (51-57). Çeyreğin son kısmında oyun düdüklerle sık sık kesilirken son periyoda Türk Telekom’un 56-58‘lik üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe 6-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, skorda üstünlüğü de elin aldı (62-58). Ev sahibi ekip çizgiden skor üretse de Stimac farkın açılmasına izin vermedi (69-64). Periyodun ikinci kısmında kısalarıyla skor üreten ve oyunun kontrolünü ele alan sarı lacivertli ekip, son 3 dakikaya da 77-66 önde girdi. Kalan bölümde kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertli ekip, maçtan da 82-72 galip ayrıldı.