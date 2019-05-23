Burak Gören: Fenerbahçe tecrübeyle iyi oynayıp kazandı

Burak Gören şunları söyledi:

Teknik olarak çok iyi hazırlandığımız bir maçın belirli bölümünde belirli farklarla öndeydik. Defalarca söyledim ama yine de insanlık ve spor adamlığı bizde kalsın. Fenerbahçe çok saygı duyduğumuz büyük kulüp. Avrupa’da bizi gururla temsil eden göz bebeklerimizden bir tanesi. Hem teknik ekibiyle hem oyuncu kadrosuyla hem basketbol kattıklarıyla. Büyük bir takıma karşı iyi hazırlanarak iyi basketbol oynadık. Belirli sürelerde kontrol bizdeydi. Özellikle son çeyreğin belirli bir kısmında bazı oyuncularımızın faul problemine girmesiyle maçın momentumunu rakip takıma verdik. Fenerbahçe de tecrübeyle iyi oynayıp kazandı. 3 gün sonra yeni bir maç var. Playoff demek fırsat demek. Burada kullanamadık umarım Ankara’da kullanırız. İstatistiksel olarak Fenerbahçe’nin 40 faul atışını da çok manidar ve anlamlı buluyorum.”

Taraftarın bize bir etkisi olmadı da sahadaki başka kişilere etkisi oldu. Maçın büyük bölümünü önde oynadık.