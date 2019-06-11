Sloukas'ın acı günü

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Fenerbahçeli basketbolcu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.

Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas’a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.

Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Fenerbahçe, deneyimli oyuncusunun yaşadığı acı kaybı resmi sitesinden yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 101-93 kaybeden Fenerbahçe'de Yunan gard Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.

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