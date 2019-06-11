Sloukas'ın acı günü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'e 101-93 kaybeden Fenerbahçe'de Yunan gard Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.
Fenerbahçe, deneyimli oyuncusunun yaşadığı acı kaybı resmi sitesinden yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas’a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz.