7DAYS EuroCup’ta rakiplerimiz belli oldu

7DAYS EuroCup’ta temsilcilerimiz TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri belli oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 15:04

2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta mücadele verecek olan temsilcilerimizin rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilen kurayla belirlendi.

İspanya'nın Barselona şehirinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kurada temsilcilerimiz Galatasaray Doğa Sigorta D grubunda yer alırken TOFAŞ B, Darüşşafaka Tekfen ise C grubunda yer alacak.

TOFAŞ'ın rakipleri:

Lokomotiv Kuban
Lietuvos Rytas
Limoges
Partizan
Umana Reyer Venice

Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri:

UNICS Kazan
Cedevita Olimpija
Joventut
Germani Brescia Leonessa
Nanterre 92

Galatasaray Doğa Sigorta'nın rakipleri:

Malaga
Buducnost
Oldenburg
Trento
Gdynia

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