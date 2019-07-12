7DAYS EuroCup’ta rakiplerimiz belli oldu

2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta mücadele verecek olan temsilcilerimizin rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilen kurayla belirlendi.
İspanya'nın Barselona şehirinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kurada temsilcilerimiz Galatasaray Doğa Sigorta D grubunda yer alırken TOFAŞ B, Darüşşafaka Tekfen ise C grubunda yer alacak.
TOFAŞ'ın rakipleri:
Lokomotiv Kuban
Lietuvos Rytas
Limoges
Partizan
Umana Reyer Venice
Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri:
UNICS Kazan
Cedevita Olimpija
Joventut
Germani Brescia Leonessa
Nanterre 92
Galatasaray Doğa Sigorta'nın rakipleri:
Malaga
Buducnost
Oldenburg
Trento
Gdynia