7DAYS EuroCup’ta rakiplerimiz belli oldu

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7DAYS EuroCup’ta temsilcilerimiz TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta ve Darüşşafaka Tekfen'in rakipleri belli oldu.

İspanya'nın Barselona şehirinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda gerçekleştirilen kurada temsilcilerimiz Galatasaray Doğa Sigorta D grubunda yer alırken TOFAŞ B, Darüşşafaka Tekfen ise C grubunda yer alacak.

2019-2020 sezonunda da 7Days Eurocup’ta mücadele verecek olan temsilcilerimizin rakipleri İspanya'nın Barcelona kentinde çekilen kurayla belirlendi.

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