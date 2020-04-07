Başsavcılıktan örnek talep

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Mahkeme, iki asistanın olaya müdahalesini “haksız tahrik” sayarak, cezada indirim uyguladı ve Sedat Koç’un cezasını 5 aya düşürdü. Yeğeni de “Yiğiter’in burnunu kırdığı” için önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına, ardından “haksız tahrik” uygulanmasıyla 5 ay 25 gün hapse çarptırıldı. Yiğiter ve Mertcan’a ise Sedat Koç’a yönelik “müessir fiil” suçundan 3 ay 10 gün ceza verildi. Her iki taraf da cezayı temyiz etti. Davaya ilişkin tebliğname hazırlayan Yargıtay Savcısı Ali Yeldan, sanıklara “haksız tahrik” indirimine karşı çıkarak, kararın bozulmasını istedi. Kararın gerekçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla yapılması gerektiği belirtilerek “olaya katılanların, haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir söz ya da davranışta bulunmadığı” vurgulandı. Son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.