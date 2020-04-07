Başsavcılıktan örnek talep

Ankara Cebeci’de, 2011 yılında, Sedat Koç adlı bir kişi, sokak ortasında eşi Cennet Koç’u darp etmeye başladı. O tarihte Ankara Üniversitesi’nde asistan olan Cenk Yiğiter ve Hakan Mertcan, saldırgan kocayı sözlü olarak uyardı. Koç ve aynı ismi taşıyan yeğeni, iki asistana saldırdı. Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, Sedat Koç’a eşini darp ettiği gerekçesiyle 5 ay, iki asistana yönelik saldırıdan dolayı ise 1.5 yıl hapis cezası verdi.

Alican Uludağ
07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Mahkeme, iki asistanın olaya müdahalesini “haksız tahrik” sayarak, cezada indirim uyguladı ve Sedat Koç’un cezasını 5 aya düşürdü. Yeğeni de “Yiğiter’in burnunu kırdığı” için önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına, ardından “haksız tahrik” uygulanmasıyla 5 ay 25 gün hapse çarptırıldı. Yiğiter ve Mertcan’a ise Sedat Koç’a yönelik “müessir fiil” suçundan 3 ay 10 gün ceza verildi. Her iki taraf da cezayı temyiz etti. Davaya ilişkin tebliğname hazırlayan Yargıtay Savcısı Ali Yeldan, sanıklara “haksız tahrik” indirimine karşı çıkarak, kararın bozulmasını istedi. Kararın gerekçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla yapılması gerektiği belirtilerek “olaya katılanların, haksız tahrik oluşturabilecek herhangi bir söz ya da davranışta bulunmadığı” vurgulandı. Son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek. 


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