beIN Sports'tan 'derbi' kararı
Bilim Kurulu ve Spor Bakanlığı'nın Süper Lig maçlarını seyircisiz oynatma kararı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports, üyelerine SMS yollayıp, "Tüm kanallar 24 saat boyunca açık" mesajını paylaştı.
Bilim Kurulu ve Spor Bakanlığı'nın Süper Lig maçlarını seyircisiz oynatma kararı sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports, üyelerine SMS yollayıp,
"... yıllık üyemiz olduğunuz için tüm kanallar 24 saat boyunca açık" mesajını paylaştı.
Galatasaray-Beşiktaş maçının yayınlanacağı beIN Sports 77 nolu kanalda Digiturk kutusu ile yayın izleyenlerce şifresiz seyredilmeye başladı.
Ayrıca internet üzerinden yayın yapan beIN Sport'un spor kanallarının da şifresiz izlenebileceği öğrenildi.
Kararın lokaller ve kapalı mekanlarda toplu maç izlemelerinin önüne geçilmek için alındığı tahmen ediliyor.
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