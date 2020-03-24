Bergama'da 43 gündür direnen kadın işçiler: Eyleme ara, direnişe devam
İzmir'in Bergama ilçesinde AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu tarafından işten çıkarıldıkları için 43 gündür eylem yapan 3 kadın işçi, koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerine bir süre ara verdi. İşçiler yaptığı açıklamada, “Eyleme ara direnişe devam” dedi.
Bergama
Belediyesi’nde AKP’li başkan Hakan Koştu tarafından işten
çıkarılan 3 kadın işçi Gonca Çetin, Alev Çakır ve Nazlı
Deniz Tan’ın haklarını aramak için belediye önünde
sürdürdükleri eylemin 43’üncü gününde arabuculuk görüşmeleri
yapıldı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından işçiler tarafından durum değerlendirmesi
yapılarak basın açıklaması okundu.
Bergamalı 3 kadın işçiden Alev Çakır ise yaptığı açıklamada; “43 günden beri Bergama belediye başkanı Hakan Koştu’ya şu mesajı vermeye çalışıyoruz; Sayın başkan koltuklar gelir geçer, insanlar yaptıklarıyla anılır. Siz tam 50 haftadır Bergama halkına hayırlı cumalar mesajı atıyorsunuz. Ardından personeli zorunlu izne çıkarıyorsunuz. Sürgünlere gönderiyorsunuz ve kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan biz işçi kadınları verim düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıyorsunuz. Söylediklerinizin, yaptıklarınızın ve davranışlarınızın ‘hayır’ kavramı ile yan yana getirilmesinin imkânsız olduğunu size anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
"KORONAVİRÜS
NEDENİYLE EYLEME ARA, DİRENİŞE DEVAM"
Açıklamanın sonunda ise; “Üzerinde yaşadığımız dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs tehdidi nedeniyle belediye önünde sürdürdüğümüz eyleme bir süre ara veriyoruz. Ancak direnişimize devam edeceğiz” denildi.
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