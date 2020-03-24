Bergama'da 43 gündür direnen kadın işçiler: Eyleme ara, direnişe devam

24 Mart 2020 Salı, 14:10

Bergama Belediyesi’nde AKP’li başkan Hakan Koştu tarafından işten çıkarılan 3 kadın işçi Gonca Çetin, Alev Çakır ve Nazlı Deniz Tan’ın haklarını aramak için belediye önünde sürdürdükleri eylemin 43’üncü gününde arabuculuk görüşmeleri yapıldı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından işçiler tarafından durum değerlendirmesi yapılarak basın açıklaması okundu.



Bergamalı 3 kadın işçiden Alev Çakır ise yaptığı açıklamada; “43 günden beri Bergama belediye başkanı Hakan Koştu’ya şu mesajı vermeye çalışıyoruz; Sayın başkan koltuklar gelir geçer, insanlar yaptıklarıyla anılır. Siz tam 50 haftadır Bergama halkına hayırlı cumalar mesajı atıyorsunuz. Ardından personeli zorunlu izne çıkarıyorsunuz. Sürgünlere gönderiyorsunuz ve kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan biz işçi kadınları verim düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarıyorsunuz. Söylediklerinizin, yaptıklarınızın ve davranışlarınızın ‘hayır’ kavramı ile yan yana getirilmesinin imkânsız olduğunu size anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE EYLEME ARA, DİRENİŞE DEVAM"



Açıklamanın sonunda ise; “Üzerinde yaşadığımız dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs tehdidi nedeniyle belediye önünde sürdürdüğümüz eyleme bir süre ara veriyoruz. Ancak direnişimize devam edeceğiz” denildi.