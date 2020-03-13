Beyaz Saray acil toplanıyordu! Bolsonaro yalanladı

13 Mart 2020 Cuma, 20:56

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.

TRUMP İLE AKŞAM YEMEĞİNE KATILMIŞ



Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

BEYAZ SARAY ACİL TOPLANIYOR

ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da korona çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurmuşdu.

ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'da basın toplantısı düzenleyecek.