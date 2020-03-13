Beyaz Saray acil toplanıyordu! Bolsonaro yalanladı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirterek, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" ifadesini kullandı.
Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisine uygulanan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bilgisini aktararak, "Medyada çıkan sahte haberlere inanmayın" değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bolsonaro'ya yapılan testin sonuçlarının da pozitif olduğu iddia edilmiş, Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro iddiaları yalanlamıştı.
TRUMP İLE AKŞAM YEMEĞİNE KATILMIŞ
Wajngarten, ABD ve Brezilya Devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.
BEYAZ SARAY ACİL TOPLANIYOR
ABD Basını Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'da korona çıktığını; Bolsonaro geçen hafta Trump'la görüştüğü için, Beyaz Saray'ın acil toplanacağını duyurmuşdu.
ABD Başkanı Trump, koronavirüsle ilgili Türkiye saati ile 22.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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