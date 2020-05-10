Beyaz Yakalı Kadınlar bir araya geliyor: Kadın Yazılım Tasarım Kolektifi

10 Mayıs 2020 Pazar, 09:03

“Neden beyaz yakalı kadınların birlikte çalıştığı bir kolektif olmasın” diyerek Aralık ayında yola çıktılar.

KADIN YAZILIM TASARIM KOLEKTİFİ'NİN KURULUŞU VE AMACI

Kadın Yazılım Tasarım Kolektifi kuruluş amacını şöyle açıkladı:

"Freelance çalışan 20 kadının girşimiyle kurulan Kadın Yazılım Tasarım Kolektifi, kadınların iş hayatında karşılaştığı mobbing ve ücret eşitsizliğine karşı bir alternatif oluşturmanın yanı sıra aracı olmadan, üreticinin tüketiciyle doğrudan buluştuğu bir platform olmayı hedefliyor. Kadın Yazılım Tasarım Kollektifi’nin yaptığı açıklamada, “Freelance olarak çalışan yazılımcı, tasarımcı, metin yazarı, çevirmen, sosyal medya uzmanı, muhasebeci gibi bilgisayar başında çalışan kadınları bir araya getirmeyi, üyelerine müşteri bulma, sözleşme yapma, fiyat belirleme, ödeme alma, eğitimler alarak kendini geliştirme, daha çok insana ulaşarak çevre oluşturma ve dayanışma gibi konularda destek olmayı amaçlar. Bilgisayar başında freelance çalışan ve kendini kadın olarak tanımlayan ya da herhangi bir cinsiyete ait hissetemeyen bütün bireyler katılabilir. Ayrıca ücretsiz eğitimler vermek ve açık kaynaklı yazılımlar oluşturmak da hedefleri arasında olan kolektif ‘Kadın kadının yurdudur’ mottosuyla kadınları birlikte kaliteli işler üretmeye çağırıyoruz.”