Bilim Kurulu toplantısı bitti! Bakan Koca: Pozitif çıkan yeni vakalarımız var

16 Mart 2020 Pazartesi, 20:02

Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yalan haberlerin de koronavirüsle mücadelenin bir parçası olduğunu belirterek, yurttaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi. Koca'nın açıklamsında," Halkımızdan haber kaynakları konusunda dikkatli olmasını istirham ediyorum. Yalan haberle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusal ve aklı uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Devletin gece gündüz eylem halinde olduğu yurttaşın sağ duyusuyla vereceği destektir." ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE'DEKİ TABLO DÜNYA'DAKİYLE ÖZDEŞ DEĞİL"

Koronavirüsün dünyadaki kadar Türkiye'de etkili olmadığına dikkat çeken Bakan Koca,"Türkiye’deki tablo diğer ülkelerdeki tablo ile özdeş değildir. Pek çok ülke hakimiyeti kaybetmiştir. Tedbirlere uyarsak virüsü kontrol altına alabiliriz. Sağlık alt yapımız hızlı ve yaygın. Sıkı tedbirlerle yaşamı durdurmadan sorunu aşacağız. Bilim kurulunda alınan yeni tedbirler oldu. Özellikle laboratuvar sayımızı haftasonuna 16 ya devamında ise büyük şehirlerde çalışmaya. Antijen kitini ise bütün ülkeye vermeyi planlıyoruz. Yani getireceği faydalar test daha çok şehirde ve daha çok şüpheliye vakit kaybı olmadan yapılacak. Umreden gelen beş bin vatandaş gözleme alındı, 14 gün süre gözlem altında tutacağız. 184 hattı sağlık bakanlığı korona danışma olarak hizmet vermeye başladı. Bu hat üzerinden hizmet alınabilir. Destek hattı sayesinde mümkün olduğu kadar evden çıkmamalarını istemiş olacağız. Devlet tedbirleri olarak toplantı kongre vb tüm etkinlikler durduruldu." dedi.

"POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALAR VAR"

Bakan Koca, "Bilim kurulu önerisi sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla eğlence, tiyatro, kahvehane vb salonlar kapatıldı. Müze ve kütüphane kullanım kısıtlamaları getirildi. Cemaat ile kılınan namazlara ara verildi. 14 ülke ile uçuş yasağı konulmuştu 6 ülke daha ilave edildi. İngiltere İsviçre Suudi Arabistan Mısır İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil toplamda uçuşun yasaklandığı ülke sayısı 20’ye yükseltildi. Dün akşam yeni vaka bilgileri paylaşmıştık, pozitif çıkan yeni vakalar var ancak henüz analiz edilmekte olan numune mevcut. Bu akşam rakamı sizlere açıklayacağım. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka ile sürdürdük. Gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalıkları olanlara karşı dikkatli olalım." dedi.

"CAN KAYBI OLMADI AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Yaptığı açıklamada yeni vakaların olduğu ve bu akşam açıklanacağı bilgisini veren Koca, basın toplantısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Yurtdışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına uyarı yapmak istiyorum. Dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her birimiz sorumluyuz. Bu savaşta dayanışmanın şartı paraya mesafe koymaktır. Bu günler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayata döneceğiz.

Can kaybı olmadı ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız var. Hızlı bir yayılım içinde olacağını 2-3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz."



