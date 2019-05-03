Ölüme yaklaşanlarda, ölüm korkusu yok oluyor

Kurt Grey ve ekibi, kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalananların bloglarını ve Texas’taki idam mahkûmlarının veda mektuplarını incelediler. Grey ve ekibi, tüm metinleri pozitif ve negatif kavramlara göre tarayan algoritmalardan yararlandılar. Buna göre ölüm ne kadar yakınsa genel duygu durumu o denli pozitif oluyor ve aile veya inanç daha önemli konular haline geliyor.



Araştırmanın ikinci safhasında ise ölüme yakın olmayan Kontrol Grubundaki katılımcılardan yaşamlarının sonuna geldiklerini hayal etmeleri istendi. Bu gruptaki katılımcıların “son sözleri” nin genelde ölümle ilişkilendirdiğimiz negatif duygular ve düşünceler olduğu anlaşıldı. Grey “Bizler ölümü keder ve üzüntüyle bağdaştırıyor uz ama ölüme gerçekten yaklaşanlar ölümü daha az korkutucu buluyorlar” diyor.