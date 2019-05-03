Dünyanın en uzun tuz mağarası İsrail’de

Kudüs’te İbrani Üniversitesi tarafından araştırılan mağara, İsrail Mağara Araştırmacıları Kulübü ve Bulgaristan’daki Sofia Speleo Kulübü tarafından yeniden incelendi. Mağaranın kalbi, içinde yüzyıllar boyu heybetli tuz yapılarının büyüdüğü bölümden oluşuyor. Diğer damlataş mağaralarının aksine buradaki sarkıtlar çok daha hızlı büyüyor. “Bir yılda yaklaşık olarak bir metre uzuyorlar” diyor Efrain Cohen.

Mağara aslında uzun süredir biliniyordu ve eskiden Lut Gölü’nde çalışan araştırmacıların öğle güneşinde sığındıkları yerdi. 1980’li yıllarda İbrani Üniversitesi’nden Amos Frumkin tarafından incelenen mağara 5.685 metre olarak ölçülmüştü. 30 yıl önce metre ve pusula kullanılıyordu oysa araştırmacılar artık akıllı telefon üzerinden çalıştırılan lazer teknolojisine sahipler. Malham gibi tuz mağaraları enderdir. Bunlar yerkabuğundaki hareketler sonucunda tuz tabakalarının yüzeye kadar itildiği çok kurak bölgelerde oluşur. Tuz sabit değildir, çok yavaş da olsa akar. Bu durumu uzmanlar “Kayaç tabakaları kaydıklarında tıpkı tüpün içindeki diş macunu gibi yukarı doğru itilir” diye açıklıyorlar.

Lut Gölü ve çevresi çok ender yağış alır. Ama yağmur yağdığı zaman da çok kuvvetli yağar. Seller ise tuzu çözer ve mağaralara akmasını sağlar. Bu süreç günümüzde çok kuvvetli yağışların yaşandığı zamanlar da devam ediyor. Yani mağara hâlâ canlı ve büyümeye devam ediyor...